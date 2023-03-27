20 yıldır aradığı annesini Müge Anlı buldu | Video

Küçük yaşta ayrıldığı annesini ilk kez gördü. Müge Anlı, bir evladı daha annesine kavuşturdu. Emine Hanım, ailesinin kendisini reddetmesi sonucu eşinden şiddet gördüğünü, gidecek yeri olmadığı için kızını bırakmak zorunda kaldığını söyledi.