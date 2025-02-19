Video Yaşam 21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video

21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video

19.02.2025 | 14:27

Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında firari şüpheli ve saklanmasına yardım eden 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 7 Şubat 2025 tarihinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen B.Y. (31), silah ile 41 AKB 278 plakalı otomobil sürücüsü K.T. ile yanında bulunan Mert Elter'i (21) vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elter, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 21 yaşındaki gencin öldürüldüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ'NİN OPERASYONU İLE YAKALANMIŞLARDI
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işleyen B.Y.'nin adresi tespit edildi. Özel Harekat Polisleri eşliğinde adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki ifadesi sonrasında sağlık sorunları sebebiyle H.C. serbest bırakılırken diğer cinayeti işleyen B.Y. ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş., M.Ş., Ü.B. ve F.B. isimli 5 şüpheli geniş güvenlik önlemi alınarak Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, cinayetin ardından polise giderek teslim olan B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 19.02.2025 | 15:20
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 02:46
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 14:27
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 02:13
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 19.02.2025 | 14:27
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 02:02
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 19.02.2025 | 13:40
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 00:44
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 19.02.2025 | 13:40
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 00:13
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 19.02.2025 | 13:39
Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 00:29
Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 12:55
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 00:31
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 19.02.2025 | 12:45
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 04:23
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2025 | 12:16
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 00:34
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 19.02.2025 | 12:14
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 03:18
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 19.02.2025 | 11:42
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 01:00
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 19.02.2025 | 11:10
Fatih’te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 04:09
Fatih'te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 19.02.2025 | 11:04
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 04:06
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 19.02.2025 | 10:58
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video 01:15
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video 19.02.2025 | 10:58
Ankara’da mest eden manzarada kartopu keyfi | Video 05:30
Ankara'da mest eden manzarada kartopu keyfi | Video 19.02.2025 | 10:20
Esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen ‘Duygusuzlar’ çetesi çökertildi | Video 02:01
Esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen ‘Duygusuzlar' çetesi çökertildi | Video 19.02.2025 | 10:11
Arnavutköy’de İETT otobüsü yolda kaldı | Video 00:25
Arnavutköy’de İETT otobüsü yolda kaldı | Video 19.02.2025 | 10:11
Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 01:28
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 19.02.2025 | 10:11
Küçükçekmece’de metrobüs alt geçidini su bastı, yolcular paletlerin üzerinde yürümeye çalıştı | Video 01:54
Küçükçekmece’de metrobüs alt geçidini su bastı, yolcular paletlerin üzerinde yürümeye çalıştı | Video 19.02.2025 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA