21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video
Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında firari şüpheli ve saklanmasına yardım eden 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT POLİSİ'NİN OPERASYONU İLE YAKALANMIŞLARDI
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işleyen B.Y.'nin adresi tespit edildi. Özel Harekat Polisleri eşliğinde adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki ifadesi sonrasında sağlık sorunları sebebiyle H.C. serbest bırakılırken diğer cinayeti işleyen B.Y. ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş., M.Ş., Ü.B. ve F.B. isimli 5 şüpheli geniş güvenlik önlemi alınarak Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, cinayetin ardından polise giderek teslim olan B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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