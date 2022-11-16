3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Esra Erol bir kişinin daha hayatına dokundu! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin ilgiyle takip edilen ve en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da bugün yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Güllüzar Yaşırtu, 3 çocuk annesi kızı Nevin Yaşırtu’dan 2,5 aydır hiç haber alamadığını belirterek Esra Erol’a başvurdu. Gelen ihbarları değerlendiren Esra Erol ve ekibi, kısa sürede Nevin Yaşırtu’ya ulaştı. Canlı yayına ailenin kucaklaşması damga vurdu. İşte bugün Esra Erol’da yaşananlar!