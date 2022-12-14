300 kiloydu, bambaşka biri oldu! İşte Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi | Video

Amber Rachdi, bir televizyon programıyla adını tüm dünyaya duyurdu. 24 yaşında olan bu genç kadın aşırı kiloları yüzünden neredeyse hayatından oluyordu. Öyle ki, kiloları onu canından edecekti. Tam tamına 300 kiloya ulaşan Amber Rachdi, yaşadığı fiziksel değişimin ardından gerçek bir azim öyküsüne imza attı. Hikayesi ise obeziteyle mücadele eden binlerce insana umut ışığı oldu.