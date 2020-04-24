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OTOMATİK OYNAT
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İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video 25.04.2020 | 00:03
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Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu | Video 24.04.2020 | 18:26
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4 kişilik aile korona virüsü yendi | Video 24.04.2020 | 18:26
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Ünlü turizm beldesinde domuzlar gezmeye başladı | Video 24.04.2020 | 18:17
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Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video 24.04.2020 | 00:18
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Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video 23.04.2020 | 20:25
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Ortaköy sahilinde yunus sürprizi | Video 23.04.2020 | 20:05
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Üçüncü kez ceza yedi...Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar | Video 23.04.2020 | 18:19
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Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi | Video 23.04.2020 | 18:19
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Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
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Eve giren tilki bakıma alındı | Video 22.04.2020 | 18:22
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İş yeri hırsızları kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
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"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin" | Video 21.04.2020 | 21:54
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Demet Akalın'ın 'Canısı' yorumu sosyal medyayı salladı! | Video 21.04.2020 | 20:53
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Ramazan öncesi pazarlarda tehlikeli yoğunluk | Video 21.04.2020 | 18:46
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Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor | Video 21.04.2020 | 18:13
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Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı | Video 21.04.2020 | 18:13
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Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada | Video 21.04.2020 | 18:13
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalanan 4 kişilik aile, virüsü yenmeyi başardı.Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi pandemi göğüs servisinde yeni tip korona virüs pozitifliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Berber ailesi, bu hastalıktan kurtuldu. Yeni tip korona virüs tedavisi alan Ahmet ve Gamze çiftiyle çocukları Cansel ile Elçin Berber, sağlıklarına kavuştu ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek evlerine uğurlandı. Sağlığını geri kazanan Berber ailesi, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.