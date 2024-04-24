4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması | Video
Sivas’ın Gemerek ilçesi Bulhasan köyünde 4 mevcutlu ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında 4 öğrenci gönüllerince eğlendi.
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