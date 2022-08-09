4 sene önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun katil zanlıları adliyeye sevk edildi | Video

4 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun katil zanlıları bugün adliyeye sevk edildi. Uğurlu’nun cesedinin parçalara ayrılıp ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

İş insanı Tekin Uğurlu, 2018'in ocak ayında kaybolmuş ve ailesi hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. O dönemde olayla ilgili çalışma yapan ekipler son görüştüğü kişinin M.K. isimli şahıs olduğunu tespit etmiş, şahıs sorgulanmış ancak bir sonuç alınamamıştı.Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılı ocak ayında ortadan kaybolan iş insanı Tekin Uğurlu dosyasını geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine yeniden açtı. İhbarı değerlendiren ekipler, Pendik'te bir ormanlık alanda çalışma yaptı ve üç ayrı parçaya ayrılmış halde kemikler bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, kemiklerin Tekin Uğurlu'nun cesedine ait olduğu değerlendirildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, o dönemde Uğurlu'nun son görüştüğü kişi olan M.K.'yi ve ailesinden 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.K., D.K., B.K. ve S.K. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerden M.K. (42)'nin Tekin Uğurlu ile arkadaş oldukları, M.K.'nin Tekin Uğurlu'ya borcu olduğu, olay günü ikisinin M.K.'nin evinin garajında buluştuğu ve M.K.'nin Uğurlu'yu silahla öldürdüğü ortaya çıktı. M.K.'nin daha sonra Uğurlu'nun cesedini üç parçaya bölüp poşetlere koyduğu ve Pendik'te bir ormanlık alana gömdüğü belirlendi. M.K.'nin eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K.'nin de cinayete yardım ettikleri öğrenildi.Tekin Uğurlu'nun öldürülmesi olayının şüphelisi oldukları belirlenen 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.