47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar! | Video

Türkiye, Esra Erol’da gündeme gelen TikTok fenomeni Muzaffer olayına kilitlendi. Sosyal medyada fenomen olmak uğruna 47 yıllık eşinden vazgeçen Muzaffer Bey’in eşini aldattığını iddia edilmişti. Gülcan isimli bir kadınla aldattığı belirtilen Muzaffer Bey, canlı yayında 47 yıllık eşi Songül Döner ile karşı karşıya geldi. Esra Erol’da bugün ise ilginç anlar yaşandı. Muzaffer Bey, daha önce boşanmak istediği eşi ile ilgili verdiği kararı canlı yayında açıkladı. İşte Muzaffer Bey’in tüm stüdyoyu ve Esra Erol’u şaşırtan kararı!