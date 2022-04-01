Video Yaşam 5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi | Video
5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi | Video

5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi | Video

01.04.2022 | 14:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi | Video 03:16
5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi | Video 01.04.2022 | 14:11
Çekmeköy’de kadına sokak ortasında tekmeli tokatlı saldırı kamerada | Video 03:18
Çekmeköy'de kadına sokak ortasında tekmeli tokatlı saldırı kamerada | Video 01.04.2022 | 14:10
Kucak dansı tepki çekmişti! Gülşen bu kez twerk dansı ile olay yarattı | Video 00:13
Kucak dansı tepki çekmişti! Gülşen bu kez "twerk dansı" ile olay yarattı | Video 01.04.2022 | 13:42
İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı | Video 00:19
İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı | Video 01.04.2022 | 13:16
Sahile inen yamaç paraşütçüsü kadının üzerine düştü! O anlar kamerada | Video 00:56
Sahile inen yamaç paraşütçüsü kadının üzerine düştü! O anlar kamerada | Video 01.04.2022 | 13:09
Ümraniye’de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada | Video 01:39
Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada | Video 01.04.2022 | 13:09
Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 01:37
Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 01.04.2022 | 12:45
Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 01:55
Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 01.04.2022 | 12:41
Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi ahırda saklanırken yakalandı | Video 02:01
Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi ahırda saklanırken yakalandı | Video 01.04.2022 | 12:45
Aile boyu hırsızlık kamerada | Video 02:27
Aile boyu hırsızlık kamerada | Video 01.04.2022 | 12:45
Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia edip tekme tokat acımasızca dövdü! O anları böyle kayda aldırdı | Video 00:46
Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia edip tekme tokat acımasızca dövdü! O anları böyle kayda aldırdı | Video 01.04.2022 | 12:30
TIR’da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:24
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01.04.2022 | 11:53
Pendik’te yol kapatan asker eğlencesi kamerada | Video 02:57
Pendik’te yol kapatan asker eğlencesi kamerada | Video 01.04.2022 | 11:11
Elazığ’da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo | Video 03:40
Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo | Video 01.04.2022 | 11:11
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Nisan 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13:17
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Nisan 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 01.04.2022 | 11:11
Köpeğiyle poz veren Pınar Altuğ takipçisine öyle bir cevap verdi ki | Video 00:11
Köpeğiyle poz veren Pınar Altuğ takipçisine öyle bir cevap verdi ki | Video 01.04.2022 | 11:15
Son Dakika: İstanbul’da sahtecilik operasyonu! | Video 01:34
Son Dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! | Video 01.04.2022 | 10:57
2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video 07:54
2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video 01.04.2022 | 10:41
Cinayete kurban giden Hasan aranıyor! Jandarmanın özel su altı kadavra köpeği Mavi iş başında | Video 00:23
Cinayete kurban giden Hasan aranıyor! Jandarmanın özel su altı kadavra köpeği "Mavi" iş başında | Video 01.04.2022 | 10:54
Korkunç skandal! CHP’li başkan Ülgür Gökhan barınağı gezerken köpekler birbirini yemiş | Video 00:26
Korkunç skandal! CHP’li başkan Ülgür Gökhan barınağı gezerken köpekler birbirini yemiş | Video 01.04.2022 | 10:54

Türkiye genelinde yanmış ve hurda araçların şasi numaralarını aynı marka ve model çalıntı araçların şasi numaralarıyla değiştirip satarak 5 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik çete çökertildi. Yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son günlerde, bazı otomobillerin alım satımında ve şasi numaralarında bazı usulsüz durumlar olduğuna dair ihbarlar aldı. İhbarlar üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin daha önceden yanmış ve hurda araçların şasi numaraları kopyalayarak aynı marka ve model çalıntı araçlarla değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, yanmış ve hurda araçların sahiplerine ulaşarak, otomobilleri ortalama 40 bin TL'ye satın aldığı, ardından satın aldıkları araçların şasi numaralarıyla çalıntı araçların şasi numaralarını kendi tamirhanelerinde değiştirdikleri tespit edildi. Şasi numaraları değiştirilen 14 aracı satan çete üyelerinin 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

10 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Ekipler, yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde teknik ve fiziki takip ile çete üyelerini bir bir tespit etti. Yapılan operasyonda aralarında çete lideri Asil Ş.'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D'nin Anadolu'da hurda ve yanmış araçları tespit ederek onların şasi numaralarını örgüt lideri Asil Ş.'ye gönderdiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen çete lideri Asil Ş.'nin daha önceden oto galerici olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan operasyon anı ise kameraya yansıdı.

"EMNİYETTEN ALLAH RAZI OLSUN"
Mağdurlardan Orhan Rençber, "Beni Rize emniyetten aradılar. Bu aracın şasi numaralarının değiştirdiğini söylediler. Aracı tıra yükledik. İstanbul'a getirdik emniyet sağ olsun çok ilgilendi. Ben bu aracı alıp ekspere gittim ve hiçbir sıkıntı olmadığı söylendi. Noterde ve muayene istasyonunda bir sorun yaşanmadı. 250 bin lira zararım var" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA