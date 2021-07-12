Video Yaşam 5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti | Video

5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti | Video

5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti | Video
12.07.2021 | 11:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da turistlik mekanda gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada! 00:32
Antalya'da turistlik mekanda gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada! 12.07.2021 | 12:13
Göbeklitepe’de balon uçuşları heyecanı | Video 09:02
Göbeklitepe’de balon uçuşları heyecanı | Video 12.07.2021 | 11:28
Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu | Video 06:38
Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu | Video 12.07.2021 | 11:31
Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil kamerada | Video 00:31
Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil kamerada | Video 12.07.2021 | 11:31
Mardin'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada | Video 01:17
Mardin'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada | Video 12.07.2021 | 11:28
5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti | Video 04:38
5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti | Video 12.07.2021 | 11:14
İstanbul Sultangazi'de hırsızlar sert kayaya çarptı! Yumruklayarak yere yıktı... 05:28
İstanbul Sultangazi'de hırsızlar sert kayaya çarptı! Yumruklayarak yere yıktı... 12.07.2021 | 11:01
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 01:12
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 12.07.2021 | 11:11
Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada | Video 01:17
Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada | Video 12.07.2021 | 10:55
Nişantaşı'nda iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga | Video 02:21
Nişantaşı'nda iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga | Video 12.07.2021 | 10:55
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti | Video 02:34
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti | Video 12.07.2021 | 10:55
Çayır değil nehir! Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti | Video 01:27
Çayır değil nehir! Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti | Video 12.07.2021 | 10:31
Osmaniye'de tacizci dehşeti: Genç kadını böyle taciz etti | Video 02:11
Osmaniye'de tacizci dehşeti: Genç kadını böyle taciz etti | Video 12.07.2021 | 10:31
İstanbul Fatih'te acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 03:30
İstanbul Fatih'te acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 12.07.2021 | 09:33
Dolandırılmaktan izlediği haber sayesinde kurtuldu | Video 04:20
Dolandırılmaktan izlediği haber sayesinde kurtuldu | Video 12.07.2021 | 10:15
Hatay'da, Asi Nehri'nde ceset bulundu 00:55
Hatay'da, Asi Nehri'nde ceset bulundu 12.07.2021 | 09:33
İstanbul'da kilise duvarı üstünde oyuna tepki 00:26
İstanbul'da kilise duvarı üstünde oyuna tepki 12.07.2021 | 10:04
İstanbul Sultangazi'de eşinin önünde darp ettiler 00:58
İstanbul Sultangazi'de eşinin önünde darp ettiler 12.07.2021 | 09:50
Balıkesir'de düğünde dehşet! 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı 01:45
Balıkesir'de düğünde dehşet! 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı 12.07.2021 | 09:33
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:39
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 12.07.2021 | 09:33

Kahramanmaraşlı sosyal medya fenomeni Gaziantepli baklavacılara meydan okudu. Bir oturuşta 5 tepsi baklava yiyeceğini iddia eden ‘Tosun Baba’ lakaplı 62 yaşındaki fenomen, 2 tepsiyi yiyince baklavacı sağlık sorunu yaşamasından korkarak müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal Medya'da "Tosun Baba" olarak tanınan 150 kilogram ağırlığındaki Kahramanmaraşlı Mehmet Ağgürbüz (62), Gaziantepli baklavacılara meydana okudu. Bir oturuşta 5 tepsi baklava yiyeceğini iddia ederek, meydan okuyan Ağgürbüz, önüne serilen 5 tepsi baklavadan 2'sini yedi. Baklavacı Behzat Bozkurt, sağlık sorunu yaşamasından korkarak müdahale etti. Önünden alınan tepsilerin peşinden giderek, 'Ben 5 tepsi yerim' sözleriyle devam etmek isteyince mekanda bulunanlar tarafından zorla ikna edildi.

"20 KİŞİLİK BAKLAVAYI TEK OTURUŞTA YEDİ"
Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ilk başta yiyebileceğine inanmadıklarını ama iki tepsi baklavayı yediğini görünce müdahale ettiğini belirtti. Bozkurt, "Tosun Baba'nın sosyal medyadan meydan okumasını gördük. Tosun Baba'yı firmamıza davet ettik. 5 tepsi baklava yiyeceğini iddia etti. Biz, 5 tepsi yemesine izin vermedik. Normalde bu tepsimiz 2 kilo geliyor. Yani yaklaşık 10 kişilik. 10 kişinin yiyebileceği baklavayı Tosun Baba tek başına yedi ve üstelik iki tepsi yedi. Biz bıraksak hala devam ediyordu, kendisini iddiayı kazandığına inandırdık ve baklava yemesinden vazgeçirdik. Her şeyin azı karar, çoğu zarar" dedi.

"2 TEPSİ YEDİM, ÖNÜMDEN ÇEKTİLER"
Tosun Baba lakaplı Mehmet Ağgürbüz, ise 5 tepsi bakla yiyebileceği iddiasını sürdürdü. Ağgürbüz, "Hamido Baklava beni davet etti. Ben de 5 tepsi yiyeceğimi bildiğim için geldim. 2 tepsiyi yedim. Tepsiyi önümden çektiler" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA