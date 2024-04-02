Video Yaşam 55 ilde Narkoçelik-10 operasyonu düzenlendi | Video
55 ilde Narkoçelik-10 operasyonu düzenlendi | Video

55 ilde Narkoçelik-10 operasyonu düzenlendi | Video

02.04.2024 | 09:05

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-10” operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 250 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-10" operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 250 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 615 ekip, bin 542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Kırklareli, Adana, Konya, Aydın, Karaman, Bolu, Çanakkale, Isparta, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Bursa, Kırıkkale, Hatay, Rize, Düzce, Bilecik, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Tekirdağ, İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Denizli, Kahramanmaraş, Yalova, Yozgat, Balıkesir, Mardin, Batman, Gümüşhane ve Eskişehir'de 'Narkoçelik-10' operasyonları düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 130 kg metamfetamin, muhtelif miktarda eroin ve bin 542 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 112 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 305 kg skunk, 27.5 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 35 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 992 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır'da düzenlenen 'Narkoçelik-10' operasyonlarında;

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 4 ayrı operasyonda; 245 kg metamfetamin, 19 kg eroin, 24 kg morfin, 11 kg esrar, 62 kg skunk ile 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.5 kg kokain ile 6.5 kg bonzai ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 10 kg metamfetamin ele geçirildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18 kg esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 9 kg esrar ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 bin 803 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 155 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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