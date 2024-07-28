Video Yaşam 5'inci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü; sıyrıklarla kurtuldu | Video
5'inci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü; sıyrıklarla kurtuldu | Video

5'inci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü; sıyrıklarla kurtuldu | Video

28.07.2024 | 10:21

Mersin'de bir apartmanın önünde arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki Alparslan Öztürk'ün üzerine, 5'inci kattan halatla taşınan 500 litrelik su deposu düştü. O anlar kameraya yansırken, olayı sıyrıklarla atlatan Öztürk suç duyurusunda bulundu.

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Olay, 25 Haziran'da öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 1401 Sokak üzerindeki oyun/eğlence işletmesinin sahibi Alparslan Öztürk'ün üzerine, apartmanın önünde tanıdığıyla sohbet ettiği sırada çatıdan sökülerek halatla indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin su deposu düştü. Su deposunun korkuluğa çarparak şiddetini yitirmesi ile olayı sıyrıklarla atlayan Öztürk, ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KAFAMI KALDIRMAMLA CİSMİN DÜŞMESİ BİR OLDU'

Yaşadığı olayın şokunu hala atlatamadığını söyleyen Öztürk, "İşletmemin karşısındaki apartmanın önünde bir ağabeyimizle, arkadaşımla sohbet ederken yukarıdan sesler gelmeye başladı. Kafamı kaldırdığımda bir karartı gördüm. Kafamı kaldırmamla cismin düşmesi bir oldu. Yere düştüm. Olayın şokuyla üzerime neyin düştüğünü fark etmedim. Hemen hastaneye gittim. Omzumda ve kafamda zedelenme oluştu. Hala omzunda ağrı hissediyorum" dedi.

'ŞU AN HAYATTA OLMAYABİLİRDİM'
Olayda ihmali bulunanlar hakkında şikayetçi olduğunu belirten Öztürk, "Hastaneden geldikten sonra videoyu izledim. Kafama su deposu düşmüş. Önünde durduğum apartmanın çatısından söküp, halatla indiriyorlarmış. Hiçbir güvenlik önlemi almamışlar. Şans eseri korkuluk darbenin şiddetini biraz emmiş. Şu an hayatta olmayabilirdim. Hala kaldırımda yürürken korkuyorum. Sürekli yukarı bakıyorum, kafama bir şey düşecek mi diye. Bu olayda ihmali bulunanlardan şikayetçi oldum. Benim yerimde başka biri de olabilirdi" diye konuştu.

'İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYMAYAN BİR TADİLAT'
Sorumluların cezalandırılması için davanın peşini bırakmayacaklarını kaydeden Öztürk'ün avukatı Sahra Düzgün Tucel, şunları söyledi:

"Talihsiz ve korkunç bir olay. Müvekkilimiz hala olayın travmasını üzerinden atabilmiş değil. Olayın taksiri aşan, olası kast seviyesinde bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. Çünkü su deposunu tek bir iple bağlayarak 5'inci kattan aşağı indirmeye çalışmak, iş güvenliği yasasının hiçbir hükmüne uymadığı gibi düşebileceği de umursanmamış. Bu tadilatı yaptıran ve yapan firmanın hatta bina sakinlerinin de sorumluluğu olabileceği kanaatindeyiz. Olayla ilgisi olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunduk."

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