Video Yaşam 6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video

6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video

23.07.2024 | 09:58

Kayseri polisi; 10 arama kararı olan ve 6 ilde aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri; suça geçit vermemek ve suçluları yakalamak için uygulama düzenledi. Kentin farklı noktalarında düzenlenen uygulamalarda; hakkında "dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi ile bilişim sistemleri, banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 6 ilde toplam 10 adet arama kararı olan M.Y.'yi (41) yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs; emniyete götürüldü.

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