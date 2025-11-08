77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı | Video 08.11.2025 | 14:27 Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıkarıldı. Riskli olduğu için birçok hastanede ameliyatı kabul edilmeyen kadın, İnegöl’de yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Zülfinaz Korkmaz (77), yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle birçok hastaneye başvurdu. Ancak yaşının ilerlemiş olması ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle doktorlar ameliyatı riskli bularak kabul etmedi. Son olarak İnegöl'deki özel bir hastaneye başvuran Korkmaz, burada görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak tarafından ameliyat edilmeye karar verildi.Dr. Özaçmak ve ekibi tarafından yapılan kapalı (laparoskopik) yöntemli ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Operasyonda hastanın safra kesesinden 213 adet, toplamda 50 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Zülfinaz Korkmaz, bir gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Ameliyatın ardından hastayı ziyaret eden Anestezi Uzmanı Dr. Mahmut Gül, "Teyzemiz 77 yaşında, yaşı ve kalp hastalıkları nedeniyle anestezi açısından riskli bir ameliyattı. Ancak güvenli bir şekilde ameliyattan çıktı. Bugün teyzemizi evine göndereceğiz," dedi.Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak ise, "Hastamız yaşlı ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde 'ameliyat riskli' denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200'ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz," ifadelerini kullandı.Zülfinaz Korkmaz'ın oğlu Engin Korkmaz da (45) , "Annem uzun süredir ağrı çekiyordu, diğer hastaneler ameliyatı kabul etmedi. Buradaki doktorlarımız sayesinde sağlığına kavuştu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz," dedi.