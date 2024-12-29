9 yıldır kayıp olan Dursun Kaan Taşçı'nın akıbeti hala bilinmiyor | Video
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol'un kemik parçalarına 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'nda ulaşıldı ancak kaybolan Dursun Kaan Taşçı'nın akıbeti aradan geçen 3 bin 288 güne rağmen hala bilinmiyor.
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