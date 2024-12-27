Adana torbacılara şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video
Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.
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