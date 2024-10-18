Adana’da dehşet anları kamerada: Sokak ortasında vuruldu
Adana’da iki grup arasından çıkan kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin tabanca ile vurulma anı anbean görüntülendi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi ayağından tabanca ile vuruldu.
Yaralanan kişinin vurulma anı çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olaydan kısa süre sonra silahı kullanan kişiyi yakaladı.
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