Adana'da kimya fabrikasında yangın! Patlama ihtimaline karşı bölgeye geçişler kapatıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
03:22
03:04
Vicdansız sürücü, köpeğin üzerinden geçti | Video 29.11.2022 | 08:45
00:31
Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video 29.11.2022 | 08:45
01:03
İzmir Kemalpaşa'da 3 araçlı kaza: 1'i bebek 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:47
00:16
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:45
00:54
08:40
46:35
00:46
00:39
00:24
Adıyaman şehidini dualarla uğurladı | Video 28.11.2022 | 16:37
01:50
Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 28.11.2022 | 16:34
00:26
Acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor | Video 28.11.2022 | 16:37
02:31
01:06
00:37
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
03:47
Hazır beton şantiyesinde kum boşaltan kamyon böyle devrildi | Video 28.11.2022 | 13:19
01:28
Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangında, alevlerin tüm tesisi sardığı öğrenildi. Tüm fabrikayı saran yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yangın bölgesine gelerek çalışmaları izledi. Yangının tekrar büyüme ihtimaline karşı, söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.