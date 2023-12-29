Adana’da uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirildi | Video 29.12.2023 | 10:26 Adana’da bir aracın içerisinde uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek adına yaptığı çalışmada bir araç içerisinden uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan toplam 6 bin 835 parça malzeme ele geçirdi.Araç içerisinde bulunan Mahmut Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.