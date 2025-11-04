Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02 Adana'da bir evin mutfak dolabında AK-47 ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.K.'nin evinde ruhsatsız silahlar bilgisi olduğuna ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şahsın Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda A.K. gözaltına alındı. Evdeki arama çalışmaların mutfak dolabının içerisine zulalanmış AK-47, pompalı tüfek ve 14 adet mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.