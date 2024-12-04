"Adınız soruşturmaya karıştı" diyerek yaşlı çifti 5 milyon dolandırdılar | Video 04.12.2024 | 16:35 Çorum’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak ağlarına düşürdükleri yaşlı çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 28 Kasım'da Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.(68) ve N.Y.(71) çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'adınız bir soruşturmaya karıştı' dedi. Korku saldıkları çifti ağına düşüren dolandırıcılar, 5 milyon TL dolandırdı. Paraları alan şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift ise durumu Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yaşlı çifti İstanbul'dan Çorum'a gelen E.K.(34) ve Ö.Ü.'nün(23) dolandırıldığı tespit edildi.Balkonları kullanarak kaçmaya çalıştıAsayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda Ö.Ü. isimli şahıs evinde yakalandı. E.K.'nin kaldırdığı rezidansa ise ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini fark eden E.K., binadaki balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı. Şahıs daha sonra rezidanstaki başka bir dairede kıskıvrak yakalandı.Adliyeye sevk edildilerŞüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise yaşlı çiftin parasının bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Çorum'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. ve Ö.Ü., Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.