"Adınız soruşturmaya karıştı" diyerek yaşlı çifti 5 milyon dolandırdılar | Video
Çorum’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak ağlarına düşürdükleri yaşlı çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda Ö.Ü. isimli şahıs evinde yakalandı. E.K.'nin kaldırdığı rezidansa ise ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini fark eden E.K., binadaki balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı. Şahıs daha sonra rezidanstaki başka bir dairede kıskıvrak yakalandı.
Adliyeye sevk edildiler
Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise yaşlı çiftin parasının bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Çorum'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. ve Ö.Ü., Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.
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