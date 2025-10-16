Adıyaman'da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 16.10.2025 | 15:54 Adıyaman'da, kalabalık 2 grup sopa, tekme ve yumruklarla bir birine öldüresiye saldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde iki kalabalık grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar bir birini öldüresiye dövdü. Kavgada çok sayıda kişinin darp neticesi yaralandığı öğrenilirken kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslar polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.