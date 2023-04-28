Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video
İSTANBUL'da Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'e yükselirken emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise tutuklandı.
Örgütün dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaparak, dosya müştekileri ve örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda 15 zanlı yakalanırken şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
10 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonun ardından yapılan çalışmalarda 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 17'ye yükseldi. Son alınan şüphelilerle birlikte emniyette olan toplam 10 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
03:06
Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video 28.04.2023 | 16:25
00:45
Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 28.04.2023 | 16:39
01:54
01:03
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 28.04.2023 | 16:15
03:54
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 28.04.2023 | 15:48
03:19
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 28.04.2023 | 15:35
06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11
00:27
Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı | Video 28.04.2023 | 15:11
03:52
06:22
Silahlı robot Sarbot'a TEKNOFEST'te yoğun ilgi | Video 28.04.2023 | 12:53
00:31
Sivas’ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 28.04.2023 | 13:43
02:40
Kuzenler Çetesi Operasyonu'nda 42 şüpheli adliyede | Video 28.04.2023 | 13:43
01:43
Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video 28.04.2023 | 14:06
03:21
İstanbul’da iki genç araçta başlarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 28.04.2023 | 14:06
05:02
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 28.04.2023 | 13:52
02:14
05:11
Sultangazi'de mazot hırsızlığı kamerada | Video 28.04.2023 | 10:25
01:36
01:22
İzmir'de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 28.04.2023 | 13:00