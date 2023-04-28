Video Yaşam Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video

28.04.2023 | 16:50

İSTANBUL'da Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'e yükselirken emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise tutuklandı.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra güncel bir yapılanma sürecine girildiği tespit edildi. Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

Örgütün dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaparak, dosya müştekileri ve örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda 15 zanlı yakalanırken şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonun ardından yapılan çalışmalarda 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 17'ye yükseldi. Son alınan şüphelilerle birlikte emniyette olan toplam 10 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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