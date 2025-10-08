Ailesini rehin alıp bıçak çekti, özel harekat polisi bacağından vurdu | Video
Adana’da mahkeme kararıyla ruh sağlığına yatırılacak olan kişi kendisini almaya gelen polislere bıçakla saldırıp ailesini rehin aldı. Takviyeye gelen özel harekat polisleri, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Yaralanan şahıs Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
