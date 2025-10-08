Video Yaşam Ailesini rehin alıp bıçak çekti, özel harekat polisi bacağından vurdu | Video
08.10.2025 | 13:14

Adana’da mahkeme kararıyla ruh sağlığına yatırılacak olan kişi kendisini almaya gelen polislere bıçakla saldırıp ailesini rehin aldı. Takviyeye gelen özel harekat polisleri, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiretmihane mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olan E.D. (37) hakkında mahkeme ruh sağlığına yatırılması kararı verdi. Bunun üzerine polis, E.D.'yi alıp ruh sağlığına götürmek istedi. Ancak polislere direnen şahıs bıçak çekerek saldırıp aile bireylerini evde rehin aldı. Polislerin takviye istemesiyle bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Evin çatısına kaçan E.D., özel harekat polislerine de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine E.D., özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralanan şahıs Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
