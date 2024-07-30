Video Yaşam Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video
Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video

Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video

30.07.2024 | 15:52

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir panel imalathanesinde başlayan yangın yanındaki palet işletmesine sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, palet işletmesindeki yazıhane ve bahçesindeki paletler tamamen küle döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, saat 13.30 sıralarında büyük paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet güçleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi Gölmarmara yolu üzerindeki bir panel işletmesinde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen yanındaki palet işletmesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesine rağmen yangın, kontrol altına alınana kadar palet işletmesi içerisindeki bir yazıhanenin ve işletmenin bahçesinde bulunan paletlerin tamamen yanmasına neden oldu.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. 112 acil servis ekipleri tarafından hemen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye erinin durumu iyi olduğu bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sanayi sitesi esnafı ve çevre halkı büyük korku yaşarken, yetkililer yangınla ilgili gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video 00:50
İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video 30.07.2024 | 16:35
Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi | Video 00:21
Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi | Video 30.07.2024 | 16:34
Midelerinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı! | Video 00:43
Midelerinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı! | Video 30.07.2024 | 16:02
Malatya’da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video 04:07
Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video 30.07.2024 | 15:50
Akhisar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın | Video 01:12
Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video 30.07.2024 | 15:52
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video 02:19
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video 30.07.2024 | 15:14
Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı | Video 03:17
Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı | Video 30.07.2024 | 14:29
’Rekortmen’ dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş | Video 03:26
'Rekortmen' dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş | Video 30.07.2024 | 14:31
Veteriner hekim darp edilmişti, o olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07:59
Veteriner hekim darp edilmişti, o olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 30.07.2024 | 14:04
Eyüpsultan’da dehşet anları! Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu | Video 01:15
Eyüpsultan'da dehşet anları! Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu | Video 30.07.2024 | 14:44
İstanbul’da çocukluk arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı | Video 03:21
İstanbul’da çocukluk arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı | Video 30.07.2024 | 14:03
Yalova’da çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:33
Yalova’da çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 30.07.2024 | 13:44
Bursa’da omuz atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:41
Bursa'da omuz atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.07.2024 | 13:39
Ataşehir’de çaldığı motosikletle kapkaç yaptı! O anlar kamerada | Video 01:17
Ataşehir’de çaldığı motosikletle kapkaç yaptı! O anlar kamerada | Video 30.07.2024 | 13:30
Otoparktan yükselen alevler 7 aracı kül etti | Video 03:05
Otoparktan yükselen alevler 7 aracı kül etti | Video 30.07.2024 | 13:25
Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı | Video 03:42
Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı | Video 30.07.2024 | 12:48
Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:44
Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.07.2024 | 12:37
Tornavidayla banklara zarar veren gençler, GBT yapmak isteyen bekçilere güçlük çıkardı | Video 00:50
Tornavidayla banklara zarar veren gençler, GBT yapmak isteyen bekçilere güçlük çıkardı | Video 30.07.2024 | 12:33
Kilolarca tarihi geçmiş etiketsiz et ele geçirildi | Video 03:31
Kilolarca tarihi geçmiş etiketsiz et ele geçirildi | Video 30.07.2024 | 11:49
Pendik’te taksiciyle yolcu arasındaki para tartışması kamerada | Video 00:58
Pendik'te taksiciyle yolcu arasındaki para tartışması kamerada | Video 30.07.2024 | 11:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA