Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir panel imalathanesinde başlayan yangın yanındaki palet işletmesine sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, palet işletmesindeki yazıhane ve bahçesindeki paletler tamamen küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, yangın Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi Gölmarmara yolu üzerindeki bir panel işletmesinde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen yanındaki palet işletmesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesine rağmen yangın, kontrol altına alınana kadar palet işletmesi içerisindeki bir yazıhanenin ve işletmenin bahçesinde bulunan paletlerin tamamen yanmasına neden oldu.
Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. 112 acil servis ekipleri tarafından hemen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye erinin durumu iyi olduğu bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sanayi sitesi esnafı ve çevre halkı büyük korku yaşarken, yetkililer yangınla ilgili gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.
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