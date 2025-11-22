Akhisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video
22.11.2025 | 12:29
Akhisar-Balıkesir yolunun onuncu kilometresindeki Gökçeahmet rampasında dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 8 kişi yaralandı.
Traktörde bulunan zeytin işçilerinden Gülcan Gökçebak (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktördeki 3 işçi ile zincirleme kazaya karışan açık kasa kamyonette bulunan 5 işçi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sağlık, jandarma ve trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sonrası yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
