Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video

02.10.2025 | 10:38

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Ula Akyaka Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, gece saatlerinde yangın çıktı. Paniğe neden olan olayda, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı yaşanmadı.

Yangın, gece saat 03.36 sularında Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.
