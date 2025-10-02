Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video
Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Ula Akyaka Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, gece saatlerinde yangın çıktı. Paniğe neden olan olayda, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.
