Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video
Kocaeli'de kanonun alabora olması sebebiyle 5 sporcunun ölümden döndüğü anları anlatan vatandaş, "Sporcular dalgaların hızlanmasıyla denizde mahsur kaldı, sağa sola sürüklendiler. Olayı fark edince sahil güvenliği aradık, bot gönderdiler ama rüzgarın şiddetiyle pek işi yaramadı" dedi.
4 SPORCU VE EĞİTMENLERİ KURTARILDI
Yaşananları anlatan restoran çalışanı Bedir Mengüverdi, "Sporcular dalgaların hızlanmasıyla denizde mahsur kaldı, sağa sola sürüklendiler. Olayı fark edince sahil güvenliği aradık, bot gönderdiler ama rüzgarın şiddetiyle pek işi yaramadı. Biz de güvenlikle birlikte 4 sporcuyu can simidi atarak kurtardık. Sporcuları içeri alarak ısıttık, çay kahve ikram ettik. Sporcular baya üşümüşlerdi, titriyorlardı. Kadın sporcunun sudan dolayı vücudunda morluklar oluşmuştu. Kanoda kalan sporcuların hocalarını da sahil güvenlik botu gelerek kurtardı" diye konuştu.
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