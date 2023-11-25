Video Yaşam Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video
Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video

Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video

25.11.2023 | 16:06

Kocaeli'de kanonun alabora olması sebebiyle 5 sporcunun ölümden döndüğü anları anlatan vatandaş, "Sporcular dalgaların hızlanmasıyla denizde mahsur kaldı, sağa sola sürüklendiler. Olayı fark edince sahil güvenliği aradık, bot gönderdiler ama rüzgarın şiddetiyle pek işi yaramadı" dedi.

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İzmit Körfezi'ne kanoyla açılan sporcular ölümle burun buruna geldi. Fırtına sebebiyle ilerlemekte zorlanan sporcuların kanoları alabora olunca denizin ortasında mahsur kaldı. O esnada sahil bandında bulunan restoran çalışanları durumu fark ederek ekiplere haber verdi. Ekiplerin ve restoran çalışanlarının da yardımıyla sporculara halata bağlı can simidi uzatıldı. Uzun uğraşlar neticesinde 4 sporcu kendilerine uzatılan can simidiyle kurtarılırken eğitmenleri ise sahil güvenlik ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

4 SPORCU VE EĞİTMENLERİ KURTARILDI
Yaşananları anlatan restoran çalışanı Bedir Mengüverdi, "Sporcular dalgaların hızlanmasıyla denizde mahsur kaldı, sağa sola sürüklendiler. Olayı fark edince sahil güvenliği aradık, bot gönderdiler ama rüzgarın şiddetiyle pek işi yaramadı. Biz de güvenlikle birlikte 4 sporcuyu can simidi atarak kurtardık. Sporcuları içeri alarak ısıttık, çay kahve ikram ettik. Sporcular baya üşümüşlerdi, titriyorlardı. Kadın sporcunun sudan dolayı vücudunda morluklar oluşmuştu. Kanoda kalan sporcuların hocalarını da sahil güvenlik botu gelerek kurtardı" diye konuştu.
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