Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak drift attığı tespit edilen sürücüye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 92 bin TL ceza uygulandı.
Öte yandan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, otomobil ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
