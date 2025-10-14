Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 14.10.2025 | 12:36 Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak drift attığı tespit edilen sürücüye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 92 bin TL ceza uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Mahmutseydi Mahallesi Park Orman önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün farklı zamanlarda iki kez drift yaptığı kamera kayıtlarıyla belirlendi. Trafik güvenliğini ve vatandaşların canını hiçe sayarak tehlikeli manevralar yapan sürücü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla tespit edilerek yakalandı. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye 92 bin 784 TL idari para cezası kesildi.Öte yandan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, otomobil ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.