Video Yaşam Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video
Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video

Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video

14.10.2025 | 12:36

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak drift attığı tespit edilen sürücüye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 92 bin TL ceza uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Mahmutseydi Mahallesi Park Orman önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün farklı zamanlarda iki kez drift yaptığı kamera kayıtlarıyla belirlendi. Trafik güvenliğini ve vatandaşların canını hiçe sayarak tehlikeli manevralar yapan sürücü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla tespit edilerek yakalandı. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye 92 bin 784 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, otomobil ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alanya’da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 00:16
Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 14.10.2025 | 12:36
İstanbul’daki kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi | Video 00:22
İstanbul’daki kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi | Video 14.10.2025 | 11:16
JASAT, 10 yıl önceki kadın cinayetinin zanlısını, yeni yöntemler kullanarak yakaladı | Video 01:37
JASAT, 10 yıl önceki kadın cinayetinin zanlısını, yeni yöntemler kullanarak yakaladı | Video 14.10.2025 | 11:16
SON DAKİKA: Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 00:11
SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 14.10.2025 | 09:25
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 01:24
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 14.10.2025 | 09:13
Kerem Aktürkoğlu: Milli takımda hiçbir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi | Video 06:26
Kerem Aktürkoğlu: "Milli takımda hiçbir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi" | Video 14.10.2025 | 09:13
Bakırköy’de ’dur’ ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı! | Video 03:00
Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı! | Video 14.10.2025 | 08:29
22 yıllık hasret 24 saatte Esra Erol’da son buldu 01:34
22 yıllık hasret 24 saatte Esra Erol’da son buldu 13.10.2025 | 21:53
İstanbul’da araca zulalanan uyuşturucu böyle bulundu | Video 01:18
İstanbul'da araca zulalanan uyuşturucu böyle bulundu | Video 13.10.2025 | 12:32
Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık | Video 00:29
Bakan Yerlikaya: "Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık" | Video 13.10.2025 | 09:21
Sarı-lacivert balonlar kanseri yenen Fenerbahçeli Tamer Talha için gökyüzüne bırakıldı | Video 04:41
Sarı-lacivert balonlar kanseri yenen Fenerbahçeli Tamer Talha için gökyüzüne bırakıldı | Video 13.10.2025 | 09:21
Market alışverişi yaparcasına 7 bin TL’lik dondurma çalan hırsız yakalandı | Video 01:03
Market alışverişi yaparcasına 7 bin TL’lik dondurma çalan hırsız yakalandı | Video 13.10.2025 | 09:21
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! İşte Oktay Kaynarca’yı bile şaşırtan o cevap! 01:05
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! İşte Oktay Kaynarca’yı bile şaşırtan o cevap! 12.10.2025 | 21:39
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! 02:05
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! 12.10.2025 | 21:46
Akdeniz’de SUB Board yapan 19 genç, rüzgarla 2 mil açığa sürüklendi | Video 07:02
Akdeniz'de SUB Board yapan 19 genç, rüzgarla 2 mil açığa sürüklendi | Video 12.10.2025 | 14:36
Silivri’de kaya parçaları çocuklarında bulunduğu çay bahçesine düştü | Video 01:28
Silivri’de kaya parçaları çocuklarında bulunduğu çay bahçesine düştü | Video 12.10.2025 | 14:35
Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 00:12
Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 14:35
Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaralandı | Video 02:28
Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaralandı | Video 12.10.2025 | 14:35
Park halindeki motosikletlere çarpan otomobildeki 3 kişi kaçmaya çalıştı | Video 00:30
Park halindeki motosikletlere çarpan otomobildeki 3 kişi kaçmaya çalıştı | Video 12.10.2025 | 14:35
Tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti | Video 00:42
Tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti | Video 12.10.2025 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY