Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video

18.11.2025 | 10:58

Antalya’nın turizm merkezlerinden Alanya, 2025 yılında kruvaziyer turizminde son yılların en hareketli dönemini yaşadı. Alidaş (Alanya Liman İşletmeleri) Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Kaptanoğlu, yıl boyunca Alanya Limanı’na toplam 25 kruvaziyer gemisinin yanaştığını ve bu gemilerle kente yaklaşık 23 bin turistin geldiğini açıkladı.

2025 sezonunda Alanya'ya gelen kruvaziyer yolcularının önemli bölümünü İngiliz turistlerin oluşturması dikkat çekti. 18 bine yakın İngiliz turist Alanya'ya iniş yaparken, geri kalan turistlerin ise Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.

ALANYA ESNAFINA BÜYÜK FAYDA GETİRDİ
2025 yılında gelen turistlerin Alanya ekonomisine ve esnafına büyük katkı sağladığını belirten Alanya Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Kaptanoğlu ''2025 yılında 25 sefer gemi ile 23 bin yolcu şehrimize ziyaret etmiştir. 23 bin turist Alanya limanı şehir merkezinde olduğu için yolcuların yüzde doksanı şehir içinde ziyaret ederek Alanya esnafına büyük fayda getirmiştir. Gemiler ile Alanya'ya gelen turistlerden 18 bini İngiliz vatandaşıydı. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya vatandaşı ağırlıktaydı. 2024'de 18 sefer varken 2025 yılında 25 sefere çıktı. Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmelerini göz önüne alırsak bu oldukça iyi bir rakamdır. 2026'da henüz kesinleşmeyen 13 seferimiz var. Hemen hemen aynı sayıyı yakalayacağımızı umuyoruz'' dedi.

