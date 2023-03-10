Alkışlar Bahameddin müdüre | Video 10.03.2023 | 11:03 Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremlerin ardından, 7 bin 500 çocuk ve ailesi Kayseri’ye yerleştirildi. Yeni okullarına kayıtları yapılan depremzede çocukların zorlu süreci atlatması için Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, psiko-destek etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklarla birlikte kutu kutu pense oynayıp balta dansı yapan Karaköse, çocuklara oyuncaklar da dağıttı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce depremzede Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilerek misafir ediliyor. Bu kapsamda Kayseri'ye getirilen depremzedeler, KYK yurtlarında ve kurumların misafirhanelerinde misafir ediliyor. Bir taraftan depremin yaraları sarılırken bir taraftan da depremzedelerin normal hayata dönüşleri için çalışmalar yürütülüyor.

Asrın felaketi depremler, yetişkinlerin yanı sıra çocukları da derinden etkiledi. Evlerinden ve okullarından ayrı düşen çocuklar ebeveynleriyle birlikte farklı şehirlerde yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor. Kayseri'de 7 bin 500 minik depremzede çocuğun kayıtları yeni okullarına yapılırken, tüm ihtiyaçları ise Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Kırtasiye setlerinden kitap setlerine tüm ihtiyaçları teslim edilen çocuklar, artık Kayseri'deki yeni okullarında eğitim görecek.

ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLDU

Kayseri Üniversitesi yerleşkesinde bulunan KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler ve çocukları için Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından psikodestek etkinliği düzenlendi. Çizgil film Kahramanlarının maskotları, meddah oyunları, Türk masalları ve vantrolog sanatçısının gösterisi ile çocuklara moral sağlanırken depremin olumsuz etkileri bir nebze de olsa unutturulmaya çalışıldı. Etkinlikte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, çocuklarla kutu kutu pense oynayıp, balta dansı yaptı. Çocuklarla çocuk olan müdür Karaköse, daha sonra çocuklara oyuncaklar dağıttı.

"ÇOCUKLARIMIZ HIZLA YENİ YAŞAMLARINA ADAPTE EDECEĞİZ"

Afetten en çok etkilenen çocukların zorlu süreci atlatması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "Şuana kadar ilimize 7 bin 500 depremzede çocuğumuz geldi. Öğrencilerimiz yaş gruplarına uygun olarak ilgili okullara yerleştirildiler. Aynı zamanda çocuklarımızın eğitimiyle beraber normalleşme sürecinde psiko sosyal destek çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu alanda eğitim almış uzmanlarımız bunu planlı bir şekilde sürdürüyor. Bu normalleşme süresinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza kırtasiye paketlerini hazırladık. Çocuklarımıza kırtasiye paketleri ulaştırıldı. Çocuklarımızın kitap ihtiyaçları karşılandı. Çocuklarımızın barınma, eğitime devam, normalleşme ve psikososyal destek çalışmalarını da bir plan dahilinde yürütmeye çalışıyoruz. Çocuklara interaktif bir ortamda kendi duygularını ifade etmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu yaşanan felaketten sonra normalleşme önemli. Çünkü hayat ve yaşam devam ediyor. Bizimde acilen bu süreçte uyum ve motivasyonu sağlama noktasında bu ortamları oluşturmamız gerekiyor. Yaşam zaman zaman bize çeşitli felaketler sunabiliyor. En son yaşadığımız bu büyük felaketten sonra insanın sadece maddi ihtiyaçlarının dışında psikolojik ihtiyaçlarına yönelikte Milli Eğitim olarak gerekli tedbirleri aldık ve bunları da yürütüyoruz" diye konuştu.