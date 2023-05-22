Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!

Dünya medyası 14 Mayıs seçimlerini yakından takip ederken, dış politika eksenli analizlere de sıkça yer veriyor. Alman devlet kanalı ZDF'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada attığı adım ve hamlelere yer verilen bir yayın gerçekleşti. ZDF'de Markus Lanz sunduğu programda, Başkan Erdoğan'ın, Suriye, Irak, Libya Azerbaycan, Ukrayna ve diğer bölgelerde etkinliğine dikkat çekerek, "Bir yerlerde güç vakumu oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsede bunu hissetme yeteneği yoktur." ifadesine vurgu yaptı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili ve Almanya Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise, Erdoğan'ın dış politika ve bölgesel faktörleri muazzam bir şekilde dengelediğini kaydetti.