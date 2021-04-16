Video Yaşam Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu | Video

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu | Video

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu | Video
16.04.2021 | 09:16

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 95 yaşındaki Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın, evini küle çevirdi. Çocuklarının alevlerin arasından kurtardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yalnız yaşayan Alzheimer hastası Azimet Ç. (95) sahur için uyandığında ısınmak amacıyla sobayı yakmak istedi. Vatandaşın yaktığı sobadan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YAŞLI ADAMI ALEVLERİN ARASINDAN ÇOCUKLARI KURTARDI
Aynı binada yaşayan Azimet Ç.'nin çocukları ise yangını fark edince, eve girerek babalarını alevlerin arasından kurtardı. Dumandan etkilenen Azimet Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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