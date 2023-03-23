Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu | Video
Depremin en çok zarar verdiği Hatay'da Amanos dağlarının zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal göletlerin de oluşmasına neden olduğu ortaya çıktı. Bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi.
Öte yandan bölgede asfalt yollarında büyük zarar gördüğü dikkatlerden kaçmadı.
6 şubatta yaşanan depremlerde dağdan kopan kayalar nedeniyle bölgede göletlerin oluştuğunu belirten Kaledibi Mahalle Muhtarı Bestami Demirci,1966 yılında yaşanan şiddetli yağmurda aynı bölgede barajı andıran göletin oluştuğunu ve buradan giden suların Sarıseki mahallesinde sel baskınlarına neden olduğunu söyledi.
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