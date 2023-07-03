Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı | Video 03.07.2023 | 15:12 Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5’i çocuk 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Sadık D. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Y. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler, Fatma D., Hümeyra D., Sümeyye D., Dilek Y., Elif Y. ve Zeynep Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.