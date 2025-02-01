Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video
Ankara-Bolu karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeride geçerek ambulansa ve tıra çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kazada otomobil sürücüsü K.Y. ve araçtaki M.Y. ağır yaralandı. Ambulans içerisindeki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. ise hafif yaralandı. Tır şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Görgü tanığı bir sürücü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyaz araç, karşı şeritten ambulansa ambulanstan da tırı vurdu. Tırdan da benim önüme düştü. Ben vurmadan çıktım" dedi.
Kazaya karışan tırın şoförü ise "Karşı şeritten gelen beyaz Clio, sol şeritten karşı şeride geçiyor, Ambulansa çarpıyor. Ambulanstan sonra tekrar tırın arkasına çarpıyor" ifadelerini kullandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak bölgedeki hastanelere sevk etti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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