Video Yaşam Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video

Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video

01.02.2025 | 13:40

Ankara-Bolu karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeride geçerek ambulansa ve tıra çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Olay, Ankara- Bolu yolu TUSAŞ mevkisinde meydana geldi. 06 DNG 892 plakalı otomobilin sürücüsü K.Y., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halindeki ambulansa, ardından tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü K.Y. ve araçtaki M.Y. ağır yaralandı. Ambulans içerisindeki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. ise hafif yaralandı. Tır şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Görgü tanığı bir sürücü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyaz araç, karşı şeritten ambulansa ambulanstan da tırı vurdu. Tırdan da benim önüme düştü. Ben vurmadan çıktım" dedi.

Kazaya karışan tırın şoförü ise "Karşı şeritten gelen beyaz Clio, sol şeritten karşı şeride geçiyor, Ambulansa çarpıyor. Ambulanstan sonra tekrar tırın arkasına çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak bölgedeki hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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