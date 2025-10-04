Ankara’da apartman dairesindeki yangını kontrol altına alındı | Video 04.10.2025 | 15:24 Ankara’da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1491 Sokak'ta yer alan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.