Ankara’da drift yapan şahıs yakalandı | Video
18.11.2025 | 08:39
Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde drift yapan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekibi tarafından gözaltına alınan şahsın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
