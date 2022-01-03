Video Yaşam Ankara'da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan "Beni parçaladılar"
Ankara'da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan

Ankara'da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan "Beni parçaladılar"

03.01.2022 | 13:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan Beni parçaladılar 02:52
Ankara'da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan "Beni parçaladılar" 03.01.2022 | 13:41
İstanbul Fatih’te tramvay yolunda şok görüntü! Rayların üzerinde giderek durağa giren otomobil kamerada... 01:17
İstanbul Fatih'te tramvay yolunda şok görüntü! Rayların üzerinde giderek durağa giren otomobil kamerada... 03.01.2022 | 13:28
Adana’da tankerin liseli Arda’ya çarpma anı kamerada 00:30
Adana'da tankerin liseli Arda'ya çarpma anı kamerada 03.01.2022 | 13:28
Büyükçekmece’de bıçaklı saldırgan genç kıza kabusu yaşattı! O anlar kamerada | Video 02:53
Büyükçekmece'de bıçaklı saldırgan genç kıza kabusu yaşattı! O anlar kamerada | Video 03.01.2022 | 11:42
Bolu’da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti 02:11
Bolu'da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti 03.01.2022 | 12:42
SON DAKİKA: İstanbul’da bıçaklı sapığın iğrenç saldırısı kamerada 00:55
SON DAKİKA: İstanbul'da bıçaklı sapığın iğrenç saldırısı kamerada 03.01.2022 | 12:23
Müge Anlı’da Son Dakika: Emekli Albay Mustafa Kaya canlı yayında... 05:02
Müge Anlı'da Son Dakika: Emekli Albay Mustafa Kaya canlı yayında... 03.01.2022 | 11:56
İstanbul’da merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı 01:32
İstanbul'da merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı 03.01.2022 | 11:52
Siverek’te bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı | Video 00:27
Siverek’te bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03.01.2022 | 10:57
Tuğba Özerk’in görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi... 01:22
Tuğba Özerk'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi... 03.01.2022 | 11:01
Kütahya’da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü | Video 03:11
Kütahya'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü | Video 03.01.2022 | 10:32
Müge Anlı tamamı kesintisiz 3 Ocak 2022 Pazartesi Tek Parça izle! Elif Gezer’in esrarengiz hikayesi Müge Anlı’da... 14:57
Müge Anlı tamamı kesintisiz 3 Ocak 2022 Pazartesi Tek Parça izle! Elif Gezer'in esrarengiz hikayesi Müge Anlı'da... 03.01.2022 | 10:48
İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 01:40
İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 03.01.2022 | 09:48
Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 01:43
Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 03.01.2022 | 09:41
Mardin’de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 01:08
Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 04:26
Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 03.01.2022 | 09:17
Maltepe’de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı | Video 02:56
Maltepe’de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı | Video 03.01.2022 | 09:19
İstanbul Taksim’de gençlerden şaşırtan dans gösterisi! 02:41
İstanbul Taksim'de gençlerden şaşırtan dans gösterisi! 03.01.2022 | 09:22
Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı | Video 02:37
Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı | Video 03.01.2022 | 09:17
İstanbul Esenyurt’ta tartıştıkları genci sokak ortasında dakikalarca darp ettiler 01:02
İstanbul Esenyurt'ta tartıştıkları genci sokak ortasında dakikalarca darp ettiler 03.01.2022 | 09:24

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan Ramazan Aslan'ı (10), esnaf Murat Çetin'in süpürge fırçası ile kurtardığı ortaya çıktı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ramazan Aslan, 5-6 köpek kovaladı. Kaçamadım. Canım çok yandı dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan Aslan, evinin yakınında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yere düşerek köpeklerin arasında kalan Ramazan, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bacağından ve kolundan yaralanan Ramazan Aslan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.


'KÖPEKLER KOVALIYORDU, SÜPÜRGE FIRÇASI İLE KOŞTUM'
Ramazan Aslan'ı, köpeklerin arasından esnaf Murat Çetin'in (43) kurtardığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda elindeki süpürge fırçasıyla köpekleri uzaklaştıran Murat Çetin, Ramazan Aslan'ı evinde ziyaret etti. Küçük çocuk ve ailesine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Murat Çetin, Ramazan'ın çığlıklarını duyup, yardıma koştuğunu belirterek, Çocuğu köpekler kovalıyordu, düştüğünü gördüm. Ben de süpürgenin fırçasını alıp peşinden koştum. Köpekler dağılmaya başladı. Çocuğun bacağında ve baldırında parmak büyüklüğünde açıklıklar vardı. Mahalleli olarak bıktık. Hiç kimse çocuğunu sokağa çıkaramıyor. Köpekler sürekli saldırıyor. Biz defalarca gerekli mercilere şikayette bulunduk. Geliyorlar, işlem yapıp gidiyorlar. Köpekleri toplamıyorlar dedi.


'BENİ PARÇALADILAR"
Ramazan Aslan ise amcasına giderken köpeklerin saldırısına uğradığını anlatarak, 5-6 köpek kovaladı. Kaçamadım. Beni parçaladılar. Canım çok yandı. Bir ağabey geldi köpekleri kovaladı beni kurtardı. Mahallede çok köpek var. Korkudan dışarıya çıkamıyorum diye konuştu. Ramazan'ın eniştesi Hasan Gözek de Biz çocuklarımızı korkudan dışarı gönderemiyoruz. Köpekler mahallede çok. Hiç belediye gelip, bu mahalleye bakmıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu olayla ilgilensinler. Ağabeyimiz görmeseydi belki de öldürebilirlerdi diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA