Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü | Video
Başkent'te gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu, termometreler eksi 9’u gösterdi.
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