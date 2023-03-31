Video Yaşam Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü | Video
Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü | Video

Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü | Video

31.03.2023 | 08:18

Başkent'te gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu, termometreler eksi 9’u gösterdi.

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Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara'da da etkisini gösterdi. Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9'u gösterdi. Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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