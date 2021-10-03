Ankara’da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
01:35
Artvin Şavşat'ta karşısına çıkan ayıyla boğuşan adam dehşet anlarını anlattı 02.10.2021 | 17:09
02:19
İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner 02.10.2021 | 16:45
02:18
Denizli'de halk otobüsündeki panik anları kamerada 02.10.2021 | 15:35
02:51
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın’dan PKK’ya tepki 02.10.2021 | 15:35
02:18
03:33
İstanbul Ataşehir'de motosiklet sürücüsüne 'korna çaldın' dayağı kamerada 02.10.2021 | 14:00
03:57
İstanbul'da 5 ilçede 'disko' operasyonu 44 kadına gözaltı 02.10.2021 | 13:42
01:04
04:44
Bursa'da Türk Bayrağı'na saygısızlığa polis müdahalesi kamerada! 02.10.2021 | 11:06
09:46
05:03
İstanbul'da ayakkabı boyacılarından turistlere fırçalı tuzak kamerada 02.10.2021 | 11:06
00:57
Ankara’da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı 02.10.2021 | 09:09
03:23
08:39
05:02
İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi 02.10.2021 | 09:10
01:01
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada 02.10.2021 | 10:06
00:48
Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı 02.10.2021 | 09:09
02:46
İstanbul Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın 02.10.2021 | 09:09
Ankara’nın Sincan ilçesinde demir yolu üst geçit ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza saat 05.00 sıralarında Ayaş- Ankara yolu üzeri Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Ayaş yolundan Ankara istikametine seyir eden ve kimliği tespit edilemeyen 06 FT 6862 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir yolu üst geçit ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Sürücü otomobil içerisine sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen sürücünün kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.