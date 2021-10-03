Video Yaşam Ankara’da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Ankara’da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Ankara’da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

03.10.2021 | 08:39

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OTOMATİK OYNAT

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Ankara’nın Sincan ilçesinde demir yolu üst geçit ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Kaza saat 05.00 sıralarında Ayaş- Ankara yolu üzeri Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Ayaş yolundan Ankara istikametine seyir eden ve kimliği tespit edilemeyen 06 FT 6862 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir yolu üst geçit ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Sürücü otomobil içerisine sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen sürücünün kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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