Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 07.10.2025 | 12:01 Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen ve okul servis minibüsünün çarpması sonucu 3.sınıf öğrencisinin ağır yaraladığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 2 Ekim Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. A. idaresindeki 07 C 82085 plakalı okul servis minibüsü, çöp dökmeye giden annesini yol kenarında bisikletiyle bekleyen 9 yaşındaki Aslı Ela Y'ye çaptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet ve küçük kız aracın altında kaldı.Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aslı Ela Y., burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Küçük Aslı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde küçük kızın yol kenarında bisikletiyle beklemesi ve servis aracının bir anda gelip küçük çocuğa çarparak bisikletiyle birlikte altına aldığı anlar yer aldı.