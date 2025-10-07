Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video
Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen ve okul servis minibüsünün çarpması sonucu 3.sınıf öğrencisinin ağır yaraladığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aslı Ela Y., burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Küçük Aslı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde küçük kızın yol kenarında bisikletiyle beklemesi ve servis aracının bir anda gelip küçük çocuğa çarparak bisikletiyle birlikte altına aldığı anlar yer aldı.
