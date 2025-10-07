Video Yaşam Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video

Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video

07.10.2025 | 12:01

Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen ve okul servis minibüsünün çarpması sonucu 3.sınıf öğrencisinin ağır yaraladığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 2 Ekim Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. A. idaresindeki 07 C 82085 plakalı okul servis minibüsü, çöp dökmeye giden annesini yol kenarında bisikletiyle bekleyen 9 yaşındaki Aslı Ela Y'ye çaptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet ve küçük kız aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aslı Ela Y., burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Küçük Aslı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde küçük kızın yol kenarında bisikletiyle beklemesi ve servis aracının bir anda gelip küçük çocuğa çarparak bisikletiyle birlikte altına aldığı anlar yer aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 01:08
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 07.10.2025 | 12:01
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 01:48
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 07.10.2025 | 11:54
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 04:05
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 07.10.2025 | 11:09
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
Sarıyer’de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 02:43
Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 07.10.2025 | 11:06
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 00:47
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 07.10.2025 | 10:28
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 01:24
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 07.10.2025 | 10:06
Arnavutköy’de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 00:40
Arnavutköy'de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 07.10.2025 | 10:06
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06
Adana’da torbacılara operasyon: 1’i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı | Video 01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
Sultanbeyli’de TIR’la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 04:34
Sultanbeyli'de TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 07.10.2025 | 09:10
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 01:28
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 07.10.2025 | 09:02
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
SON DAKİKA | Mersin’de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 03:43
SON DAKİKA | Mersin'de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 07.10.2025 | 08:35
Mersin’de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 01:11
Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 07.10.2025 | 08:35
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 02:14
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 06.10.2025 | 16:06
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 03:15
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 06.10.2025 | 14:44
Mossad’a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 04:08
Mossad'a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.10.2025 | 14:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY