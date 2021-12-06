Video Yaşam Antalya'da denizin iki farklı noktasında çıkan hortum kamerada | Video
Antalya'da denizin iki farklı noktasında çıkan hortum kamerada | Video

Antalya'da denizin iki farklı noktasında çıkan hortum kamerada | Video

06.12.2021 | 10:58

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Antalya’nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kapalı bir havanın hakim olduğu Serik ilçesinde, sabah 09.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Boğazkent Mahallesi açıklarında iki farklı noktada çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kıyıdan oldukça uzakta yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren hortum, ardından gözlerden kayboldu.

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