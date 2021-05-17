Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalı temizliği sonrasında arsaya boşaltılan balçığın içinden insan kafatası çıktı. Kafatası kimliğinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya Manavgat Ulukapı Mahallesi Sakallar mevkiinde Taylan Aslan'a ait arsada, sulama kanalından çıkarılan balçığın içinde kafatası bulundu. Dün saat 17.00 sıralarında sulama amacıyla portakal bahçesine gelen Taylan Aslan, bahçesinin yanında bulunan boş arsasına sulama kanalı balçığının döküldüğünü gördü. Balçığın yanına gelen Aslan, içinde kafatası olduğunu fark etti.



Aslan'ın ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma ekibi geldi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin araştırma yaptığı olay yerindeki insan kafatası, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası ise kimlik tespiti için cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kafatasını görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Taylan Aslan, Burada portakal bahçemiz var, onu sulamak için geldik aslında. Buraya baktım balçık dökülmüş. Baldızımı aradım 'haberiniz var mı buraya balçık dökmüşler' dedim. O da 'benim haberim yok' dedi, 'sen bir fotoğraf çekip at da ben yarın DSİ'ye sorayım' dedi. Oranın fotoğraflarını çekerken tesadüfen kafatası ile karşı karşıya kaldım. Onun da fotoğrafını çekip attım, sonra 'jandarmayı arayalım mı' dedik. Jandarmayı aradık, arkadaşlar da geldi. İnceliyorlar, bakıyorlar olay bu. Bizim tapulu arazimize kanaldan balçığı çıkarmışlar dökmüşler. Kafatası da balçığın içinde gelmiş, tarladan çıkan bir şey değil. Balçığın içinden çıktı. Olay bundan ibaret dedi.

