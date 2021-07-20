Antalya'da minik Ecrin Keskin'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Antalya'da derede cansız bedeni bulunan minik Ecrin Keskin'in cenazesinde gözyaşalrı sel oldu!
Ecrin Keskin'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından helallik için baba evine getirildi. Burada cenaze aracını gören babaane Fatma Keskin ağıt yakarak, "1 ay baktım 2 gün bakamadım. Ecrinim gitti" diyerek gözyaşı döktü. Anne Zübeyde Keskin'in ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Helalliğin alınmasının ardından cenaze, Kadriye Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ecrin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.