Video Yaşam Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video
Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video

Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video

13.08.2025 | 10:30

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde park halindeki araçta uyuyan şoförün şarjdaki cep telefonunu çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Zanlının 34 farklı hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıkarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay 27 Temmuz'da Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Selman G. adlı bir kişi, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında park halindeki aracında sabaha karşı uyuyakaldı. Uyandığında şarjda bıraktığı cep telefonunun saat 04.40'da çalındığını farkeden G., durumu polise bildirdi. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekipleri, söz konusu mahallede çalışma başlattı. Olay yerine dönük güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, eşkal bilgilerinden failin Malatya nüfusuna kayıtlı Z.K.(36) adlı kişi olduğunu saptadı. Kimlik bilgileri ve adresi tespit edilen Z.K., 7 Ağustos Perşembe günü İstiklal Caddesi Atıf Yılmaz Sokak'taki evine yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli K., Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürüldü. Zanlının emniyette yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında, son olaydan önce 34 farklı hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.
Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan Z.K., ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video 00:49
Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video 13.08.2025 | 10:30
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 00:36
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 13.08.2025 | 09:16
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 03:47
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 13.08.2025 | 09:13
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 00:47
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 13.08.2025 | 09:12
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 00:33
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12
İzmir’de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 01:33
İzmir'de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 13.08.2025 | 09:07
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 00:48
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 13.08.2025 | 08:42
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 01:01
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 16:43
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 01:54
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 12.08.2025 | 15:33
Maltepe’de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 00:36
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 12.08.2025 | 15:01
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 01:23
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 12.08.2025 | 14:49
Ankara’da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 00:09
Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 12.08.2025 | 13:46
Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin’in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:25
Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin'in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:43
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 00:33
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 01:08
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 12.08.2025 | 12:26
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
Balıkesir’deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Balıkesir'deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:26
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
Antalya’da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 01:48
Antalya'da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 12.08.2025 | 11:37
’Uzaktan erişim yöntemiyle’ dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 06:21
'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 12.08.2025 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY