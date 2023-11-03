Video Yaşam Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video
Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video

Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video

03.11.2023 | 09:23

Mersin'de doğu illerinden gelen bir araçta yapılan aramada, tampon bölümüne zulalanmış halde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, doğu illerinden öncü ve artçı olmak üzere 2 araç halinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şehir girişinde önlem alan ekipler, öncü aracı Mersin Serbest Bölge Otoban gişelerinde durdurarak içerisinde bulunan N.K., O.Y. ve S.l. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Artçı araç ise Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali otoban çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramalarda tampon bölgesine zulalanmış halde 16 paket halinde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirilirken, bu araçta bulunduğu tespit edilen M.Y. ve A.D. adlı kişiler de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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