Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu! | Video

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bugün evlendi. Beşiktaş’ta lüks bir otelde düzenlenen düğün törenine 200 kişi katıldı. Ancak sosyal medyada düğünden çok gelinin eteği konuşuldu. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı. Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Panik yaşayan davetliler, gelinin eteğinden maytabı alarak eteğin yanmasına son anda engel oldu! İşte ayrıntılar…