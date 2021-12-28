Ardahan'da çeşmeler buz tuttu, sis ulaşımı olumsuz etkiledi | video

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SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ardahan buz tuttu.
Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu. Bölgenin en soğuk kenti Ardahan kent merkezinde gece en düşük sıcaklık -21.9 olarak gerçekleşti. Kentte çeşmeler buz tutarken, ağaçlar, tel örgüleri kırağı kapladı. Sürücüler yoğun sisden dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.
Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:
Ardahan merkez -21.9, Göle -24.8, Hanak -18,2, Çıldır -15.8, Damal -13.1, Posof -9.4.