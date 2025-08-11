Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 11.08.2025 | 10:20 İstanbul Arnavutköy'de ilçesi düğün için bir araya gelen grubun içindeki bazı kişilerce havaya ateş açıldı. Magandalar cep telefonu ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy ilçesi Gençosman Caddesi'nde düğün için bir araya gelen grup içindeki bazı kişiler havaya ateş etti. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili yasal süreç kapsamında inceleme başlatıldığı öğrenildi.